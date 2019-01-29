Наказал за неуважение

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danilov 29 Января 2019 в 13:27:16
На днях прошел поединок между бойцами из Казахстана и Монголии. Перед началом спарринга спортсмены, традиционно, приветствуют друг друга. Однако, монгол предпочел пренебречь этим правилом
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Маке0912
29.01.2019 в 14:00:55
# 710456
Да крысинно поступил.
Ну и тут же проиграл.
Карма.
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Zoggyla
29.01.2019 в 14:18:41
# 710460
Да пиар это, обыкновенный.
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