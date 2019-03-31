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Трагедия в Геленджике на внедорожных соревнованиях
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danilov 30 Марта 2019 в 21:57:19
Трагедия произошла в субботу, 30 марта, в Геленджике, где стартовал первый этап чемпионата России по трофи-рейдам. Это соревнования по преодолению бездорожья, обычно на полноприводных автомобилях (внедорожниках). Как правило, они проводятся "на секундомер", но в некоторых состязаниях необходимо просто уложиться в зачетное время и успешно пройти все спецучастки, выполнив задания.

Участниками чемпионата стали 56 экипажей, приехавших из разных уголков России, чтобы побороться за победу.

Справиться с управлением не удалось экипажу №49 - действующие чемпионы Ростовской области по трофи-рейду 45-летний Михаил Чайковский из Таганрога и 34-летний Александр Ерыжинский из Ростова. Преодолевая бездорожье, экипаж не сумел удержать внедорожник. Машина перевернулась и кубарем скатилась в овраг.



Михаил Чайковский — пилот экипажа, в сопровождении медиков смог самостоятельно покинуть место аварии.

Александр Ерыжинский — штурман, погиб на месте.

Обстоятельства произошедшего уточняются.





На фото Александр Ерыжинский (слева) и Михаил Чайковский.

PS
Экипаж являлся действующим чемпионом Ростова по троффи-рейдам.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Софруджу 31.03.2019 в 08:28:17   # 716273
Ужас!
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  PHATik 31.03.2019 в 10:00:40   # 716277
а почему так произошло то? Он че заднию воткнул? перепутал?
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