Трагедия в Геленджике на внедорожных соревнованиях

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danilov 30 Марта 2019 в 21:57:19
Участниками чемпионата стали 56 экипажей, приехавших из разных уголков России, чтобы побороться за победу.
Справиться с управлением не удалось экипажу №49 - действующие чемпионы Ростовской области по трофи-рейду 45-летний Михаил Чайковский из Таганрога и 34-летний Александр Ерыжинский из Ростова. Преодолевая бездорожье, экипаж не сумел удержать внедорожник. Машина перевернулась и кубарем скатилась в овраг.
Михаил Чайковский — пилот экипажа, в сопровождении медиков смог самостоятельно покинуть место аварии.
Александр Ерыжинский — штурман, погиб на месте.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
На фото Александр Ерыжинский (слева) и Михаил Чайковский.
PS
Экипаж являлся действующим чемпионом Ростова по троффи-рейдам.