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Может ли в Казахстане появиться свой Зеленский?
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danilov 02 Апреля 2019 в 17:52:27
Комментарии,
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arhar
02.04.2019 в 19:20:33
# 716448
Все показали в сериале. Народ принял идею и план запустили в действие.
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arhar
02.04.2019 в 20:42:23
# 716456
Quote:
Может ли в Казахстане появиться свой Зеленский?
У нас свой актёр недавно как бы
ушёл...
Остальные клоуны.
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Софруджу
02.04.2019 в 22:18:27
# 716469
Ни украинские, ни российские реалии у нас невозможны
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