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Удар молнии в дерево попал в объектив видеорегистратора
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danilov 22 Мая 2019 в 13:04:28
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22.05.2019 в 13:37:26
# 721335
Файл не найден. Ац...той.
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jumanjiqz
22.05.2019 в 18:31:55
# 721384
Херасе! Нет, вы видели, дерево поперек разрезало.
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