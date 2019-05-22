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Видео
Удар молнии в дерево попал в объектив видеорегистратора
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danilov 22 Мая 2019 в 13:04:28
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  Пермяк 22.05.2019 в 13:37:26   # 721335
Файл не найден. Ац...той.
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  jumanjiqz 22.05.2019 в 18:31:55   # 721384
Херасе! Нет, вы видели, дерево поперек разрезало.
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