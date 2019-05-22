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За пончиками спешили?
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danilov 22 Мая 2019 в 15:16:53
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dragon 22.05.2019 в 16:03:16   # 721353
В раздел "Империя зла" включать надо было!!!

А по сути таких долбаебов везде хватают!!!
(А в .... больше всего)

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  строитель 22.05.2019 в 16:31:06   # 721359
Коп Отделался обосранными штанами
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  DITRX 22.05.2019 в 17:32:46   # 721368
Quote:
А по сути таких долбаебов везде хватают!!!
При чем тут это ? Если полицейских столько собралось значит они за кем то гнались, а тут каждая секунда на счету. А сами видите как состав медленно едит а этот состав мог быть в километр. Ведь в Америке поезда мощные могут и несколько километров состава тащить.
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  jumanjiqz 22.05.2019 в 18:12:19   # 721378
А кому тут новость не понравилась, ну ясень пень, Dargonчику нашему, обожателю всего западного...
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  jumanjiqz 22.05.2019 в 18:18:07   # 721380
Цитата: DITRX от 22.05.2019 11:32:46
Quote:
А по сути таких долбаебов везде хватают!!!
При чем тут это ?

Да прикол в том, что если бы это у нас случилось или в России, то либероиды, как например Дragon, орал бы с пеной у рта, что вот мол хреновые у нас полицейские, гнать их в шею, и тд. и тп., а с американскими полицейскими ничего страшного, бывает, ведь они же профессионалы! Как это называется, двойные стандарты, нее!?
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  Dragon 22.05.2019 в 18:25:06   # 721381
Видимо старый презик высрал своего жополиза!!! Перебирайся срочно на второго старого!!! Ещё чуть чуть и к Дариге переберешься в зад. Вот тогда и может увидишь, "двойные" у нее стандарты или нет!!!
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