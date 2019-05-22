За пончиками спешили?

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А по сути таких долбаебов везде хватают!!!
(А в .... больше всего)
А по сути таких долбаебов везде хватают!!!При чем тут это ? Если полицейских столько собралось значит они за кем то гнались, а тут каждая секунда на счету. А сами видите как состав медленно едит а этот состав мог быть в километр. Ведь в Америке поезда мощные могут и несколько километров состава тащить.
Цитата: DITRX от 22.05.2019 11:32:46
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А по сути таких долбаебов везде хватают!!!При чем тут это ?
Да прикол в том, что если бы это у нас случилось или в России, то либероиды, как например Дragon, орал бы с пеной у рта, что вот мол хреновые у нас полицейские, гнать их в шею, и тд. и тп., а с американскими полицейскими ничего страшного, бывает, ведь они же профессионалы! Как это называется, двойные стандарты, нее!?