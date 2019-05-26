Спутники Starlink

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danilov 26 Мая 2019 в 13:15:51
Этими объектами являются 60 спутников системы «Starlink», которые были запущены компанией «SpaceX» на низкую околоземную орбиту утром того же дня (24 мая 2019 года в 05:30 МСК) с помощью ракеты-носителя «Falcon 9».
Известный астроном-любитель из Нидерландов Марко Лангбрук также пронаблюдал этот «поезд Starlink» и опубликовал на сайте satobs.org элементы орбиты первого спутника из группы. В ближайшую ночь возможен их пролет (в том случае, если спутники не разведут на рабочие орбиты) над Россией, Украиной, Беларусью, Молдовой, Прибалтикой, Казахстаном, Кавказом и странами Средней Азии.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Прапор от 26.05.2019 10:24:07Quote:
Во сколько смотреть на Восточно-Казахстанское небо?
Во сколько смотреть на Восточно-Казахстанское небо?
...
Публикуем время начала пролетов для крупных городов в ночь 25/26 мая 2019 года (время местное):
• Москва — 22:05, 23:40, 01:17, 02:54;
• Санкт–Петербург — 23:41, 01:16, 02:53;
• Калининград — 22:38, 00:15, 01:51, 03:29;
• Вологда — 22:06, 23:41, 01:18, 02:54;
• Ухта — 22:08, 23:44, 01:20;
• Нижний Новгород — 22:05, 23:41, 01:18, 02:55;
• Казань — 22:06, 23:42, 01:19, 02:56;
• Саратов — 21:30, 23:04, 00:41, 02:18, 03:56;
• Ростов–на–Дону — 22:03, 23:40, 01:18, 02:55, 04:32;
• Краснодар — 22:02, 23:40, 01:18, 02:55, 04:32;
• Волгоград — 21:30, 23:04, 00:41, 02:18, 03:56;
• Воронеж — 22:04, 23:40, 01:17, 02:55;
• Самара — 21:30, 23:05, 00:42, 02:19, 03:56;
• Екатеринбург — 22:32, 00:07, 01:44, 03:21;
• Ижевск — 23:06, 00:43, 02:20;
• Тюмень — 22:32, 00:08, 01:45, 03:21;
• Омск — 23:32, 01:09, 02:46, 04:23;
• Новосибирск — 22:58, 00:33, 02:10, 03:47;
• Красноярск — 22:59, 00:35, 02:12, 03:49;
• Иркутск — 22:24, 23:59, 01:36, 03:14, 04:51;
• Якутск — 23:28, 02:41, 01:04;
• Владивосток — 22:50, 00:26, 02:04, 03:42, 05:19;
• Петропавловск–Камчатский — 23:18, 00:54, 02:31, 04:08;
• Севастополь — 22:02, 23:39, 01:17, 02:54, 04:32;
• Харьков — 22:03, 23:40, 01:17, 02:54, 04:31;
• Киев — 22:03, 23:39, 01:16, 02:53, 04:30;
• Львов — 22:02, 23:38, 01:15, 02:52, 04:29;
• Минск — 22:04, 23:39, 01:16, 02:53, 04:30;
• Рига — 23:39, 01:15, 02:52, 04:29;
• Таллин — 23:40, 01:16, 02:52.
• Нур–Султан (Астана) — 21:56, 23:31, 01:08, 02:45, 04:23;
• Алматы — 21:54, 23:31, 01:09, 02:47, 04:25;
• Ташкент — 20:53, 22:29, 00:08, 01:46, 03:24;
• Тбилиси — 21:26, 23:03, 00:41, 02:19, 03:57;
Важно! Так как 60 спутников должны работать на высоте 550 километров, а ракета их вывела на высоту 440 километров, то до своих целевых орбит они будут добираться с помощью собственных двигателей на эффекте Холла, работающих на криптоне. Двигатели будут включаться каждые 90 минут. Поэтому стоит выходить смотреть пролет заранее, минут за 10!
Карты пролетов: https://drive.google.com/drive/folders/1-jcqQ13LZcm7iOI373eundL8S61Nv2FB
...
Проход по небу 60 спутников системы «Starlink» можно наблюдать невооружённым глазом.https://www.yaplakal.com/forum1/topic1957508.html
Публикуем время начала пролетов для крупных городов в ночь 25/26 мая 2019 года (время местное):
• Москва — 22:05, 23:40, 01:17, 02:54;
• Санкт–Петербург — 23:41, 01:16, 02:53;
• Калининград — 22:38, 00:15, 01:51, 03:29;
• Вологда — 22:06, 23:41, 01:18, 02:54;
• Ухта — 22:08, 23:44, 01:20;
• Нижний Новгород — 22:05, 23:41, 01:18, 02:55;
• Казань — 22:06, 23:42, 01:19, 02:56;
• Саратов — 21:30, 23:04, 00:41, 02:18, 03:56;
• Ростов–на–Дону — 22:03, 23:40, 01:18, 02:55, 04:32;
• Краснодар — 22:02, 23:40, 01:18, 02:55, 04:32;
• Волгоград — 21:30, 23:04, 00:41, 02:18, 03:56;
• Воронеж — 22:04, 23:40, 01:17, 02:55;
• Самара — 21:30, 23:05, 00:42, 02:19, 03:56;
• Екатеринбург — 22:32, 00:07, 01:44, 03:21;
• Ижевск — 23:06, 00:43, 02:20;
• Тюмень — 22:32, 00:08, 01:45, 03:21;
• Омск — 23:32, 01:09, 02:46, 04:23;
• Новосибирск — 22:58, 00:33, 02:10, 03:47;
• Красноярск — 22:59, 00:35, 02:12, 03:49;
• Иркутск — 22:24, 23:59, 01:36, 03:14, 04:51;
• Якутск — 23:28, 02:41, 01:04;
• Владивосток — 22:50, 00:26, 02:04, 03:42, 05:19;
• Петропавловск–Камчатский — 23:18, 00:54, 02:31, 04:08;
• Севастополь — 22:02, 23:39, 01:17, 02:54, 04:32;
• Харьков — 22:03, 23:40, 01:17, 02:54, 04:31;
• Киев — 22:03, 23:39, 01:16, 02:53, 04:30;
• Львов — 22:02, 23:38, 01:15, 02:52, 04:29;
• Минск — 22:04, 23:39, 01:16, 02:53, 04:30;
• Рига — 23:39, 01:15, 02:52, 04:29;
• Таллин — 23:40, 01:16, 02:52.
• Нур–Султан (Астана) — 21:56, 23:31, 01:08, 02:45, 04:23;
• Алматы — 21:54, 23:31, 01:09, 02:47, 04:25;
• Ташкент — 20:53, 22:29, 00:08, 01:46, 03:24;
• Тбилиси — 21:26, 23:03, 00:41, 02:19, 03:57;
Важно! Так как 60 спутников должны работать на высоте 550 километров, а ракета их вывела на высоту 440 километров, то до своих целевых орбит они будут добираться с помощью собственных двигателей на эффекте Холла, работающих на криптоне. Двигатели будут включаться каждые 90 минут. Поэтому стоит выходить смотреть пролет заранее, минут за 10!
Карты пролетов: https://drive.google.com/drive/folders/1-jcqQ13LZcm7iOI373eundL8S61Nv2FB
...
Проход по небу 60 спутников системы «Starlink» можно наблюдать невооружённым глазом.https://www.yaplakal.com/forum1/topic1957508.html
SouthJoker 26.05.2019 в 17:06:29 # 721783
Цитата: SouthJoker от 26.05.2019 11:06:29Quote:
А сегодня будет?
А сегодня будет?
Расчёт пролёта спутников над своим домом. https://pikabu.ru/story/raschyot_prolyota_sputnikov_nad_svoim_domom_6724656Quote:
Собственно доброго времени суток.
Рано утром увидев данный пост понял, что пропустил возможность увидеть довольно красивое зрелище... (Нахожусь сейчас в Ростове-на-Дону. Увидел пост приблизительно в 5 утра, а по информации из поста спутники пролетели в 4:32.)
Тут же вспомнил про одну интересную софтину под Шindows, которую использовал для расчёта почти точного времени пролёта МКС над моим домом. Ловил радиообмен на обычную рацию, но это совсем другая история...
Если имеется возможность узнать время и дату пролёта МКС, то почему бы не узнать время и дату пролёта спутников Starlink?)
...
Собственно доброго времени суток.
Рано утром увидев данный пост понял, что пропустил возможность увидеть довольно красивое зрелище... (Нахожусь сейчас в Ростове-на-Дону. Увидел пост приблизительно в 5 утра, а по информации из поста спутники пролетели в 4:32.)
Тут же вспомнил про одну интересную софтину под Шindows, которую использовал для расчёта почти точного времени пролёта МКС над моим домом. Ловил радиообмен на обычную рацию, но это совсем другая история...
Если имеется возможность узнать время и дату пролёта МКС, то почему бы не узнать время и дату пролёта спутников Starlink?)
...
Как наблюдать пролёт SpaceX Starlink в вашем городе? https://thealphacentauri.net/kak-nablyudat-prolet-spacex-starlink-v-vashem-gorode/
Цитата: SouthJoker от 26.05.2019 11:06:29Quote:
А сегодня будет?
А сегодня будет?
+2
BLOCKCHAIN
4 часа назад
В Казахстане сайт с таблицами прохождения не доступен. Можно скачать через Тор, но есть способ проще.
Зайти сюда и покрутить часики - https://celestrak.com/cesium/orbit-viz.php?tle=/NORAD/elements/starlink.txt&satcat=/pub/satcat.txt&orbits=25&pixelSize=3&samplesPerPeriod=90&referenceFrame=1
BLOCKCHAIN
4 часа назад
В Казахстане сайт с таблицами прохождения не доступен. Можно скачать через Тор, но есть способ проще.
Зайти сюда и покрутить часики - https://celestrak.com/cesium/orbit-viz.php?tle=/NORAD/elements/starlink.txt&satcat=/pub/satcat.txt&orbits=25&pixelSize=3&samplesPerPeriod=90&referenceFrame=1
Quote:
+10
Jermontaz
4 часа назад
- Алло, это Илон Маск?! У меня интернет пропал, да лампочки горят, да перезагружал,...наладчики придут через пять минут? О, кто-то в дверь звонит..
https://pikabu.ru/story/raschyot_prolyota_sputnikov_nad_svoim_domom_6724656
Jermontaz
4 часа назад
- Алло, это Илон Маск?! У меня интернет пропал, да лампочки горят, да перезагружал,...наладчики придут через пять минут? О, кто-то в дверь звонит..
https://pikabu.ru/story/raschyot_prolyota_sputnikov_nad_svoim_domom_6724656