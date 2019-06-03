 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Видео
Круизный лайнер MSC Opera таранит в Венеции прогулочное судно River Countess
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 03 Июня 2019 в 17:09:04
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 03.06.2019 в 18:51:54   # 722700
Удивляют люди, буквально лезущие под борт этой громадины! У них по две жизни?
поощрить | покарать
  Pole13 03.06.2019 в 19:53:52   # 722705
поощрить | покарать
  Практичный 03.06.2019 в 19:56:42   # 722706
Хохлы виноваты. Горилку больно крепкую продали экипажу.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь