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Круизный лайнер MSC Opera таранит в Венеции прогулочное судно River Countess
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danilov 03 Июня 2019 в 17:09:04
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старик
03.06.2019 в 18:51:54
# 722700
Удивляют люди, буквально лезущие под борт этой громадины! У них по две жизни?
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Pole13
03.06.2019 в 19:53:52
# 722705
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Практичный
03.06.2019 в 19:56:42
# 722706
Хохлы виноваты. Горилку больно крепкую продали экипажу.
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