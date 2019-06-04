Самый высокий водопад в мире.

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DITRX 04 Июня 2019 в 19:52:22
До сегодняшнего момента никому не удавалось запечатлеть водопад Анхель на 360° видео. Коллектив AirPano впервые в мире демонстрирует самый высокий водопад планеты в режиме 360° видео. Но и это еще не все. Это наш первый полномасштабный проект в формате высокой четкости 8К. Мы добавили звуковое сопровождение на английском языке, но вы можете включить отображение русских субтитров. Просмотр сферического видео в формате 8К пока требует очень мощных ресурсов на компьютере, и большинство зрителей будут продолжать использовать режим 4К, что нисколько не помешает насладиться удивительной природой этого отдаленного уголка нашей планеты.
Не забудьте, что это 360° видео: вы можете сами менять угол обзора!
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