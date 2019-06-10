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danilov 10 Июня 2019 в 17:50:10
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Versus 10.06.2019 в 18:10:20   # 723439
Шайтан какой-то
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  Маке0912 10.06.2019 в 18:24:33   # 723440
впечатлительный
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  звукач 10.06.2019 в 18:33:55   # 723441
судя по взгляду он еще и гашиша для смелости курнул....
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  Софруджу 10.06.2019 в 19:31:35   # 723444
Когда люди впервые смотрели просто кино, ещё и не так себя вели. В панике выскакивали, давя друг друга от мчащегося бронепоезда, палили в экран и чуть ли ни с шашками наголо кидались
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  старик 10.06.2019 в 20:29:47   # 723450
Неужто прямо так реалистично?
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  JonnyB 10.06.2019 в 21:54:22   # 723456
ослоебы бля
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  ТСО 10.06.2019 в 22:58:23   # 723464
С июля месяца в шыме будет такой. Реалность зашкаливает
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