Горячая ночь в Алматы

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danilov 11 Июня 2019 в 16:49:41
НУ и толстый такой намёк от портала №1
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: строитель от 11.06.2019 12:36:04
Думаю завтра и в Москве мы очень весело отпразднуем День России. Может и с кровавыми соплями, дубинками, черемухой, политыми витринами и сожженными машинами. Короче народ должен иметь возможность «выпустить пар» и показать власти что они на самом деле из себя представляют.
Думаю завтра и в Москве мы очень весело отпразднуем День России. Может и с кровавыми соплями, дубинками, черемухой, политыми витринами и сожженными машинами. Короче народ должен иметь возможность «выпустить пар» и показать власти что они на самом деле из себя представляют.
В России - аналогично,да и правильно.Гасить провокаторов.То то к нам гости зачастили.
Цитата: строитель от 11.06.2019 12:36:04
Думаю завтра и в Москве мы очень весело отпразднуем День России. Может и с кровавыми соплями, дубинками, черемухой, политыми витринами и сожженными машинами. Короче народ должен иметь возможность «выпустить пар» и показать власти что они на самом деле из себя представляют.
Думаю завтра и в Москве мы очень весело отпразднуем День России. Может и с кровавыми соплями, дубинками, черемухой, политыми витринами и сожженными машинами. Короче народ должен иметь возможность «выпустить пар» и показать власти что они на самом деле из себя представляют.
Отработают норм.