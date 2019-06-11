Горячая ночь в Алматы

Думаю завтра и в Москве мы очень весело отпразднуем День России. Может и с кровавыми соплями, дубинками, черемухой, политыми витринами и сожженными машинами. Короче народ должен иметь возможность «выпустить пар» и показать власти что они на самом деле из себя представляют.