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Горячая ночь в Алматы
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danilov 11 Июня 2019 в 16:49:41


НУ и толстый такой намёк от портала №1
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Skype 11.06.2019 в 17:46:47   # 723543
Ну и что они хотят??? Алга Казахстан и все что ли ?? А как алга и с кем алга, есть программа или ток бардак их интересует. Создавайте партию рисуйте программу и алга, а так трудно тут мозг нужен, так ищите лидера обьеденяйтесь вокруг него. Вообщем действовать нужно цивильно, а не как стадо, загонят всех в казематы и дел не будет. Будет лидер и программа, ни кто не сможет остановить.
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  Денис222 11.06.2019 в 17:52:03   # 723544
Кто громче кричит Алга, тот и лидер
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  DuMoH 11.06.2019 в 18:16:50   # 723546
главное, чтоб не повторился украинский сценарий...
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  строитель 11.06.2019 в 18:36:04   # 723549
Думаю завтра и в Москве мы очень весело отпразднуем День России. Может и с кровавыми соплями, дубинками, черемухой, политыми витринами и сожженными машинами. Короче народ должен иметь возможность «выпустить пар» и показать власти что они на самом деле из себя представляют.
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  jumanjiqz 11.06.2019 в 18:50:21   # 723552
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  Рамзес 11.06.2019 в 19:42:09   # 723555
Цитата: строитель от 11.06.2019 12:36:04
Думаю завтра и в Москве мы очень весело отпразднуем День России. Может и с кровавыми соплями, дубинками, черемухой, политыми витринами и сожженными машинами. Короче народ должен иметь возможность «выпустить пар» и показать власти что они на самом деле из себя представляют.

В России - аналогично,да и правильно.Гасить провокаторов.То то к нам гости зачастили.
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  Рамзес 11.06.2019 в 19:44:11   # 723556
Цитата: строитель от 11.06.2019 12:36:04
Думаю завтра и в Москве мы очень весело отпразднуем День России. Может и с кровавыми соплями, дубинками, черемухой, политыми витринами и сожженными машинами. Короче народ должен иметь возможность «выпустить пар» и показать власти что они на самом деле из себя представляют.

Отработают норм.
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