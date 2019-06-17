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Президент Туркмении стреляет с велосипеда
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danilov 17 Июня 2019 в 10:49:04
Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 17.06.2019 в 10:54:51   # 724166
Лучше я помолчу
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  KapitanNemo 17.06.2019 в 11:32:19   # 724167
Стреляет в будущее своей страны.
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  старик 17.06.2019 в 12:03:08   # 724171
Мудак с оловянными глазами!
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  андремас 17.06.2019 в 12:16:44   # 724176
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  Aлекс 17.06.2019 в 12:49:22   # 724179
новый вид спорта: президентская стрельба с велосипеда
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  Денис222 17.06.2019 в 13:38:17   # 724182
Говорят, что в Туркменистане создали элитное спецподразделение...на великах...враг не пройдет!
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  Walter 17.06.2019 в 14:06:16   # 724191
Я вам как офицер скажу: "непревзойденное мастерство"
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  Маке0912 17.06.2019 в 14:39:44   # 724197
В детстве не наигрался в войнушки.
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