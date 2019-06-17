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Президент Туркмении стреляет с велосипеда
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danilov 17 Июня 2019 в 10:49:04
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строитель
17.06.2019 в 10:54:51
# 724166
Лучше я помолчу
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KapitanNemo
17.06.2019 в 11:32:19
# 724167
Стреляет в будущее своей страны.
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старик
17.06.2019 в 12:03:08
# 724171
Мудак с оловянными глазами!
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андремас
17.06.2019 в 12:16:44
# 724176
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Aлекс
17.06.2019 в 12:49:22
# 724179
новый вид спорта: президентская стрельба с велосипеда
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Денис222
17.06.2019 в 13:38:17
# 724182
Говорят, что в Туркменистане создали элитное спецподразделение...на великах...враг не пройдет!
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Walter
17.06.2019 в 14:06:16
# 724191
Я вам как офицер скажу: "непревзойденное мастерство"
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Маке0912
17.06.2019 в 14:39:44
# 724197
В детстве не наигрался в войнушки.
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