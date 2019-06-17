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Пока баба плевалась и развешивала пинки, окружающие были довольны
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danilov 17 Июня 2019 в 10:51:07
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 17.06.2019 в 12:01:52   # 724170
Отвратное поведение девушек точно не красит!
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  lokidogma 17.06.2019 в 13:39:55   # 724184
Ебани..... кий стыд стадо Куколдов. Баба бьет мужика и все улыбаются, стоило ему ответить на на 5% от ее выпадов, так Куколды вскочили на ее защиту. Куда катится мир? И вас такое же ждет господа? Думаю - да! Весь мир к этому идет!
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