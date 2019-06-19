Шибко экстрималы

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danilov 19 Июня 2019 в 12:16:39
Как уточнили в пресс-службе ГИБДД Владивостока, водитель автомобиля – мужчина 1981 года рождения. Сейчас он находится в реанимации. Девушка-пассажир в аварии серьезно не пострадала.
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Nafis
19.06.2019 в 12:49:31
# 724316
Девушка вылетела на первом обороте. И это её спасло!
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