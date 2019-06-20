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Успеет ли 720 тонный экскаватор отсыпать себе дорогу
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danilov 20 Июня 2019 в 17:35:28
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 20.06.2019 в 20:47:56   # 724519
Захватывающее зрелище!
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  Шекспир 20.06.2019 в 20:53:22   # 724524
уполз)))
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  PHATik 20.06.2019 в 23:38:41   # 724534
Вот куда ушла подрабатывать избушка на курьих ножках
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  Pole13 20.06.2019 в 23:51:39   # 724536
Прикольно он передвигается
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