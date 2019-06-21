▲
×
Описание картинки
≡
Добавить новость
Свежее
Читаемое
Обсуждаемое
Рейтинговое
2 суток
Неделя
1/2месяца
Месяц
Квартал
Видео
То самое чувство, когда в твой офис летит самолёт
Печать:
Шрифт:
Абв
Абв
Абв
danilov 21 Июня 2019 в 14:08:05
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
KapitanNemo
21.06.2019 в 14:15:40
# 724586
Самолет Ил-76?
поощрить
|
покарать
строитель
21.06.2019 в 14:28:03
# 724589
Цитата:
KapitanNemo
от
21.06.2019 08:15:40
Самолет Ил-76?
У 76 стекленный фонарь на носу вроде
поощрить
|
покарать
Jester
21.06.2019 в 15:14:30
# 724598
C17 Globemasters
поощрить (1)
|
покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии
зарeгиcтрирyйтeсь