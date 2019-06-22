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Мне сказали лечь на землю, я и лег... с моста
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danilov 22 Июня 2019 в 11:34:39
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 22.06.2019 в 12:04:03   # 724665
Наших мажориков бы так !
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  Ал 22.06.2019 в 12:29:08   # 724669
0:52 держал свою коллегу на линии огня...
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