30 этажная гостиница построена за 15 дней! Как строят в Китае

Цитата: Пермяк от

Дом, построенный за 15 дней простоит 1’5 года. Дом, построенный за 15 дней простоит 1’5 года.

Да нет. У них не две жизни. ели дом простоит всего 1.5 года . В Китае их посадят или расстреляют.