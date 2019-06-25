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30 этажная гостиница построена за 15 дней! Как строят в Китае
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Гость 25 Июня 2019 в 10:32:18
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пришелец 25.06.2019 в 11:36:46   # 724911
у нас тоже мост на янгишахаре 15лет строют
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  Epihot 25.06.2019 в 11:43:17   # 724914
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  arhar 25.06.2019 в 12:16:15   # 724920
У них выбор небольшой- или ты построишь, или тебя построят...
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  Пермяк 25.06.2019 в 12:19:55   # 724921
Дом, построенный за 15 дней простоит 1’5 года.
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  KAN13 25.06.2019 в 12:48:21   # 724928

У нас - да , у их за это расстреливают .
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  Маке0912 25.06.2019 в 12:50:31   # 724929
Цитата: Пермяк от 25.06.2019 06:19:55
Дом, построенный за 15 дней простоит 1’5 года.


Да нет. У них не две жизни. ели дом простоит всего 1.5 года . В Китае их посадят или расстреляют.
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  Пермяк 25.06.2019 в 13:58:46   # 724937
Цитата: Маке0912 от 25.06.2019 06:50:31
Цитата: Пермяк от 25.06.2019 06:19:55
Дом, построенный за 15 дней простоит 1’5 года.


Да нет. У них не две жизни. ели дом простоит всего 1.5 года . В Китае их посадят или расстреляют.

Да бросьте вы эти страшилки рассказывать. А что касается качества застройки, то тут действуют все те же законы, что и во всем мире и пока изменить их не может никто.
Качественно-это значит не быстро, а с соблюдением всех технологических нормативов.
Что же касается показушечных строек, будь то гостиницы, дома, коттеджи, мосты, дороги, то их снимают только для того, что-бы в будущем показывать потенциальным заказчикам возможности компании, повышая тем самым шансы компании урвать жирный заказ. А если отследить историю таких строек (показушных) , то выяснится что беспроблемный срок эксплуатации таких объектов пару-тройку лет.
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  Гопник 25.06.2019 в 14:11:15   # 724938
Смысл ролика не скорость строительства показать...

Смысл ролика - показать, что китайские строители имеют технологии, позволяющие строить быстро!

Имеющиеся технологические нормативы в большинстве стран - морально устаревшие! В связи с тем, что появились новые технологии строительства и новые материалы, используемые в строительстве.

А ролик как раз это и демонстрирует.

Цель любого профессионального строителя - строить качественно, недорого и быстро.
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  Nafis 25.06.2019 в 14:55:02   # 724941
У нас тоже можно строить быстро. Тоьько это будет стоить дорого. Вы обратите внимание что вентиляцию отделку электрику сантехнику сделали на заводе(на земле). Это тоже денег стоит. Есть технологии канадских домов. Собрал как конструктор и живи. Все упирается в финансы.
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  Nafis 25.06.2019 в 14:58:11   # 724942
На янгишахаре монолитки непрерывной опалубкой в советское время собирали. А панельные дома как быстро собираются. Нужны только монтажники краны и непрерывный подвоз панелей. В городе сейчас даже техники не соберёшь в таком количестве. Так что технологии есть. Только строить нужно много.
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  Прапор 25.06.2019 в 16:33:54   # 724946
Ничто не ново под луной, видос этот лет 7-8 назад был уже тут, на титусе.
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