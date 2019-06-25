30 этажная гостиница построена за 15 дней! Как строят в Китае

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Гость 25 Июня 2019 в 10:32:18
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Цитата: Пришелец от 25.06.2019 05:36:46у нас вообще что- либо долго строят
у нас тоже мост на янгишахаре 15лет строют
у нас тоже мост на янгишахаре 15лет строют
У нас - да , у их за это расстреливают .
Цитата: Пермяк от 25.06.2019 06:19:55
Дом, построенный за 15 дней простоит 1’5 года.
Дом, построенный за 15 дней простоит 1’5 года.
Да нет. У них не две жизни. ели дом простоит всего 1.5 года . В Китае их посадят или расстреляют.
Цитата: Маке0912 от 25.06.2019 06:50:31
Да нет. У них не две жизни. ели дом простоит всего 1.5 года . В Китае их посадят или расстреляют.
Цитата: Пермяк от 25.06.2019 06:19:55
Дом, построенный за 15 дней простоит 1’5 года.
Дом, построенный за 15 дней простоит 1’5 года.
Да нет. У них не две жизни. ели дом простоит всего 1.5 года . В Китае их посадят или расстреляют.
Да бросьте вы эти страшилки рассказывать. А что касается качества застройки, то тут действуют все те же законы, что и во всем мире и пока изменить их не может никто.
Качественно-это значит не быстро, а с соблюдением всех технологических нормативов.
Что же касается показушечных строек, будь то гостиницы, дома, коттеджи, мосты, дороги, то их снимают только для того, что-бы в будущем показывать потенциальным заказчикам возможности компании, повышая тем самым шансы компании урвать жирный заказ. А если отследить историю таких строек (показушных) , то выяснится что беспроблемный срок эксплуатации таких объектов пару-тройку лет.
Смысл ролика - показать, что китайские строители имеют технологии, позволяющие строить быстро!
Имеющиеся технологические нормативы в большинстве стран - морально устаревшие! В связи с тем, что появились новые технологии строительства и новые материалы, используемые в строительстве.
А ролик как раз это и демонстрирует.
Цель любого профессионального строителя - строить качественно, недорого и быстро.