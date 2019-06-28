Погоня за BMW X5M

Внимание сотрудников ГАИ на трассе Минск-Витебск привлек BMW X5 М без номеров, который, как сообщает пресс-служба УВД Мингорисполкома, сильно (!!!) превысил скорость.



Шайтан-водила попытался оторваться от гаишников, разогнавшись до 250 км/ч. В башке явно что-то оторвалось, т.к. "гонщик" пробовал таранить служебное авто, но сотрудникам удалось избежать столкновения.



Любитель скорости скоро понял, что не сможет скрыться по трассе, и решил свернуть к лесу. Но гаёвые и милиция блокировали выезды и водиле пришлось остановиться.



Выяснилось, что местный Шумахер - это 27-летний работник СТО, куда хозяин отдал на ремонт свою бэху. На него составлено 8 административных протоколов.