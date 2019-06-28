Момент крушения самолёта в Нижнеангарске съёмка из салона

В Бурятии в Нижнеангарске при аварийной посадке разбился пассажирский самолёт Ан-24, самолёт выкатился за пределы взлётной полосы и загорелся. Погибли два пилота.

Экипаж Ан-24 выполняя рейс "Улан-Удэ-Нижнеангарск-Иркутск" после посадки в Нижнеангарске не смог удержать самолет в пределах аэродрома из-за отказа двигателя, сообщил информированный источник.

"После посадки экипаж утратил контроль над двигателем, так как он отказал. Самолет выкатился за пределы ВПП и столкнулся с очистными сооружениями", - сказал источник. Позднее он уточнил, что двигатель отказал еще в воздухе. "Садился самолет с "разнотягом" в двигателе, без реверса. Удержаться на полосе при пробеге уже не мог", - сказал собеседник агентства. По предварительным данным, экипаж действовал строго по инструкции и не допустил ошибок.

Источник в службе скорой помощи сообщил, что при аварии погибли командир экипажа и бортмеханик. Спасены 42 человека, шестеро госпитализированы.