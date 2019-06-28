 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Видео
Момент крушения самолёта в Нижнеангарске съёмка из салона
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 28 Июня 2019 в 15:30:56


Раскрыть Раскрыть
Комментарии, по рейтингу, по дате
  гримм 28.06.2019 в 15:48:52   # 725347
Quote:
По предварительным данным, экипаж действовал строго по инструкции и не допустил ошибок.
Источник в службе скорой помощи сообщил, что при аварии погибли командир экипажа и бортмеханик. Спасены 42 человека, шестеро госпитализированы.


Вот кого надо нагрождать посмертно, свои жизни отдали ради спасения других!!!
поощрить | покарать
  Софруджу 28.06.2019 в 16:35:20   # 725353
Что-то зачастили аварии с самолётами. Прям-таки летать не хочется
поощрить | покарать
  старик 28.06.2019 в 19:52:17   # 725374
Оператор до конца исполнял свой долг!
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь