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Ситуация на дороге в Индии
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danilov 01 Июля 2019 в 09:53:29
Комментарии, по рейтингу, по дате
  arhar 01.07.2019 в 10:40:32   # 725520
Запах кирпичей не понравился...
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  Zoggyla 01.07.2019 в 10:54:29   # 725523
Да они и обосраться не успели, просто киске не понравился бантик.
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