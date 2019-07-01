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Инвалидное кресло для бездорожья
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danilov 01 Июля 2019 в 09:55:39
Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 01.07.2019 в 10:34:49   # 725519
Ябв
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  старик 01.07.2019 в 12:18:45   # 725543
А зачем инвалиду по бездорожью?
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  строитель 01.07.2019 в 12:43:49   # 725544
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