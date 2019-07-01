Избиения в Атырау: межнац или провокация?

А уж кто виноват, что в контрактах с иностранцами не прописано равенство

Зарплатное неравенство вылилось в это дикое насилие., не знаю. Чиновников ли государственных или владельцев месторождений при заключении контрактов интересовало в первую очередь бабло в свой карман, а потом уже интересы своих сограждан.