Избиения в Атырау: межнац или провокация?

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danilov 01 Июля 2019 в 14:25:56
Комментарии, по рейтингу, по дате
Quote:
Как ливанские и иорданские власти отреагировали на избиение их граждан в Казахстане
Министр обороны Ливана требует от казахстанских властей принять меры
Руслан Сагиев...
Подробнее: https://kursiv.kz/news/geopolitika/2019-07/kak-livanskie-i-iordanskie-vlasti-otreagirovali-na-izbienie-ikh-grazhdan-v
Копирование возможно только при ссылке на Kursiv.kz. Все права защищены.
Министр обороны Ливана требует от казахстанских властей принять меры
Руслан Сагиев...
Подробнее: https://kursiv.kz/news/geopolitika/2019-07/kak-livanskie-i-iordanskie-vlasti-otreagirovali-na-izbienie-ikh-grazhdan-v
Копирование возможно только при ссылке на Kursiv.kz. Все права защищены.
Чего добились?
Quote:
На Тенгизе после конфликта между рабочими приостановлено строительство завода https://rus.azattyq.org/a/30029912.html
Цитата: старик от 01.07.2019 12:58:05Простой вопрос: учитывая стоимость жизни на его Родине, иностранный специалист за предлагаемые казахстанцам бабки работать поедет?
Зарплатное неравенство вылилось в это дикое насилие. А уж кто виноват, что в контрактах с иностранцами не прописано равенство, не знаю. Чиновников ли государственных или владельцев месторождений при заключении контрактов интересовало в первую очередь бабло в свой карман, а потом уже интересы своих сограждан.
Зарплатное неравенство вылилось в это дикое насилие. А уж кто виноват, что в контрактах с иностранцами не прописано равенство, не знаю. Чиновников ли государственных или владельцев месторождений при заключении контрактов интересовало в первую очередь бабло в свой карман, а потом уже интересы своих сограждан.
При этом, считаю, большинство понимает причины недоверия иностранных компаний к местным руководителям и даже некоторым специалистам, по которым иностранные компании стараются своих менеджеров в свои проекты привлекать...
KapitanNemo 02.07.2019 в 00:45:36 # 725583
Хотели привлечь деньги иностранцев? Тогда будьте любезны, принимайте и самих иностранцев.
А среди них бывают разные люди.
В подавляющем большинстве они профессионалы.
Про нее я в предыдущем комментарии намекал...