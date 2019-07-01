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Избиения в Атырау: межнац или провокация?
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danilov 01 Июля 2019 в 14:25:56
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Temka 01.07.2019 в 16:58:46   # 725554
Все по теме и по полочкам!!!
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  Zoggyla 01.07.2019 в 17:55:08   # 725557
Бля, или я беспробудно туп или мои фантазии очень ограничены, чтобы такое усмотреть в фото. А привычка грызть ручку, карандаш - вообще порнография!
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  Сила 01.07.2019 в 18:16:58   # 725559
Я не приветствую подобное шакальное насилие. но тут дело не в том что антенка от рации была направлена в ее рабочий рот, таких как она бля пруд пруди в этом мире, даже речи быть не может, просто это была причина. чтобы дать понять чужакам, что это не их земля, и ибо не хуй и т.д...но если на все это посмотрят европидары или америсоски, они явно "подумают" - дикари. и чем это может обернутся, знает только хуй (как говорят в народе). А то что наших считают второсортными на ихней же земле, это естественно сука не правильно! И так как у всего этого дохуя сторон одной медали, я не знаю каков вывод всего этого скандала. но знаю что виновата только одна во всём этом порнхабе, только власть
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  старик 01.07.2019 в 18:58:05   # 725565
Зарплатное неравенство вылилось в это дикое насилие. А уж кто виноват, что в контрактах с иностранцами не прописано равенство, не знаю. Чиновников ли государственных или владельцев месторождений при заключении контрактов интересовало в первую очередь бабло в свой карман, а потом уже интересы своих сограждан.
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  Pole13 01.07.2019 в 19:38:16   # 725568
Отвлечение народа от поствыборной истерии, все соцсети, новостные заголовки про Арысь, да арабов, про выборы все дружненько забывает. ИМХО
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  Ал 02.07.2019 в 00:23:43   # 725579
Уточнение: избили не шейхов.
Quote:
Как ливанские и иорданские власти отреагировали на избиение их граждан в Казахстане
Министр обороны Ливана требует от казахстанских властей принять меры
Руслан Сагиев...
Подробнее: https://kursiv.kz/news/geopolitika/2019-07/kak-livanskie-i-iordanskie-vlasti-otreagirovali-na-izbienie-ikh-grazhdan-v
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Чего добились?
Quote:
На Тенгизе после конфликта между рабочими приостановлено строительство завода https://rus.azattyq.org/a/30029912.html
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  Ал 02.07.2019 в 00:30:02   # 725580
Цитата: старик от 01.07.2019 12:58:05
Зарплатное неравенство вылилось в это дикое насилие. А уж кто виноват, что в контрактах с иностранцами не прописано равенство, не знаю. Чиновников ли государственных или владельцев месторождений при заключении контрактов интересовало в первую очередь бабло в свой карман, а потом уже интересы своих сограждан.
Простой вопрос: учитывая стоимость жизни на его Родине, иностранный специалист за предлагаемые казахстанцам бабки работать поедет?
При этом, считаю, большинство понимает причины недоверия иностранных компаний к местным руководителям и даже некоторым специалистам, по которым иностранные компании стараются своих менеджеров в свои проекты привлекать...
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  KapitanNemo 02.07.2019 в 00:45:36   # 725583
Все это неравенство является следствием проводимой политики привлечения иностранных инвесторов.
Хотели привлечь деньги иностранцев? Тогда будьте любезны, принимайте и самих иностранцев.
А среди них бывают разные люди.
В подавляющем большинстве они профессионалы.
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  Ал 02.07.2019 в 00:49:47   # 725584
Цитата: KapitanNemo от 01.07.2019 18:45:36
Есть еще одна проблема, но ее "озвучивание" моим "поклонникам" (в числе которых Вас не считаю) не понравится: большинство местных начальников из любых национальностей любят своих родственников и жополизов с соответствующими проблемами для производства на "теплые места" подтягивать.
Про нее я в предыдущем комментарии намекал...
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