Естественный отбор

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danilov 04 Июля 2019 в 21:59:42
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KAN13
04.07.2019 в 22:05:01
# 725826
Кучка больных оленей подлежащих утилизации .
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Pole13
04.07.2019 в 23:00:11
# 725837
Согласен с автором на первом видео
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DuMoH
04.07.2019 в 23:06:40
# 725839
Интересно что теперь водитель Камри скажет хозяину машину...
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