Естественный отбор

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danilov 04 Июля 2019 в 21:59:42


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Комментарии, по рейтингу, по дате
  KAN13 04.07.2019 в 22:05:01   # 725826

Кучка больных оленей подлежащих утилизации .
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  Pole13 04.07.2019 в 23:00:11   # 725837
Согласен с автором на первом видео
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  DuMoH 04.07.2019 в 23:06:40   # 725839
Интересно что теперь водитель Камри скажет хозяину машину...
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