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Видео
Кингстоны пробиты. Флаг не спущен
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danilov 10 Июля 2019 в 11:53:05
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Ал 10.07.2019 в 12:56:09   # 726265
Quote:
+41
alpv
4 часа назад
Охереть какое древнее зло вы раскопали. Видео снимал мой брат, ему уже лет 6-7 примерно. Баржа славянка, после падения её буксировали на берег смяло только кабину, остальное целое (внутри никого небыло, но очень часто поднимали на крышки прям с командой). Я тогда на другом судне ходил и у нас все удачней прошло.

+6
Polares
8 часов назад
Плывем! А куда мы плывем?!


+3
Shadowworm
11 часов назад
23 дек. 2011 г.

4 минуты

+1
45gt
час назад

...
https://pikabu.ru/story/kingstonyi_probityi_flag_ne_spushchen_6804632
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