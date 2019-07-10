Кингстоны пробиты. Флаг не спущен

+41
alpv
4 часа назад
Охереть какое древнее зло вы раскопали. Видео снимал мой брат, ему уже лет 6-7 примерно. Баржа славянка, после падения её буксировали на берег смяло только кабину, остальное целое (внутри никого небыло, но очень часто поднимали на крышки прям с командой). Я тогда на другом судне ходил и у нас все удачней прошло.
+6
Polares
8 часов назад
Плывем! А куда мы плывем?!
+3
Shadowworm
11 часов назад
23 дек. 2011 г.
4 минуты
+1
45gt
час назад
...
https://pikabu.ru/story/kingstonyi_probityi_flag_ne_spushchen_6804632
alpv
4 часа назад
Охереть какое древнее зло вы раскопали. Видео снимал мой брат, ему уже лет 6-7 примерно. Баржа славянка, после падения её буксировали на берег смяло только кабину, остальное целое (внутри никого небыло, но очень часто поднимали на крышки прям с командой). Я тогда на другом судне ходил и у нас все удачней прошло.
+6
Polares
8 часов назад
Плывем! А куда мы плывем?!
+3
Shadowworm
11 часов назад
23 дек. 2011 г.
4 минуты
+1
45gt
час назад
...
https://pikabu.ru/story/kingstonyi_probityi_flag_ne_spushchen_6804632