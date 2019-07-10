Украсть за 30 сек.

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danilov 10 Июля 2019 в 12:03:06
1 июля в магазин в деревне Плезант-Прери в американском штате Висконсин одновременно зашли 10 чернокожих мужчин, девять из которых, как отметил начальник местной полиции, «взяли столько вещей, сколько смогли унести». Не встретив сопротивления со стороны сотрудников магазина, они чуть менее чем через 30 секунд так же вместе покинули торговую точку. Личности подозреваемых устанавливаются.
Сумма ущерба оценивается в $33,723
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