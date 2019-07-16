Город-тюрьма для мусульман в Китае | Уйгуры в Урумчи, Синцзян

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danilov 16 Июля 2019 в 09:19:34
Комментарии, по рейтингу, по дате
Достижения по телеку?
Да ты едешь по достижению.
Такой эксперимент, соц рейтинг, внедряется не только в СУАР, и уж никак не"против уйгуров".
То есть врет паренёк.
И далее в том же духе.
Камеры, камеры, а где их сейчас нет?
Регион не стабильный.
Уйгурские террористы существуют, даже в Таиланде отметились.
Усиленные меры безопасности.
У китайцев с этим жёстко.
Беспорядки были, никто не хочет провокаций.
А этот вещает, в стиле *кговавыйрежым*
Странник626 16.07.2019 в 11:32:13 # 726754
Страна концлагерь.
Пропагандон штопаный