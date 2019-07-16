 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Видео
Город-тюрьма для мусульман в Китае | Уйгуры в Урумчи, Синцзян
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 16 Июля 2019 в 09:19:34
Комментарии, по рейтингу, по дате
  NBE 16.07.2019 в 10:01:54   # 726750
Наше светлое будущее, только объединившись одной общей идеей и забыв про свой язык, культуру, религию, человечество перешагнет на следующую ступень развития, а в Китае маленький локальный эксперимент этого будущего.
поощрить (7) | покарать (2)
  андремас 16.07.2019 в 11:14:34   # 726752
Забор чтобы животные на рельсы не вышло.

Достижения по телеку?
Да ты едешь по достижению.

Такой эксперимент, соц рейтинг, внедряется не только в СУАР, и уж никак не"против уйгуров".

То есть врет паренёк.
И далее в том же духе.

Камеры, камеры, а где их сейчас нет?

Регион не стабильный.
Уйгурские террористы существуют, даже в Таиланде отметились.

Усиленные меры безопасности.
У китайцев с этим жёстко.

Беспорядки были, никто не хочет провокаций.

А этот вещает, в стиле *кговавыйрежым*

поощрить (4) | покарать (1)
  Странник626 16.07.2019 в 11:32:13   # 726754
С 2006 по 2012 прожил в Китае (5 лет в Урумчи): отвечу на любые вопросы)., Насчёт этого видео могу сказать, что паренёк нагнетает: пытается вызвать определённое впечатление - даже элементарно, если судить по музыкальному сопровождению и выбранный день для съёмки (хмурую, пасмурную погоду))., интересно что он приметил, то, что многие среди патруля Уйгурской национальности) - это уже должно быть поводом задуматься.,
поощрить (3) | покарать
  андремас 16.07.2019 в 12:31:54   # 726757
Мне больше всего заголовок понравился
Страна концлагерь.

Пропагандон штопаный
поощрить (1) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь