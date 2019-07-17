В индийском развлекательном парке оторвался и упал аттракцион с людьми

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danilov 17 Июля 2019 в 09:39:46
Посетители развлекательного парка «Канкария» в индийском Ахмедабаде сняли жуткие кадры, после которых тебе вряд ли когда-то захочется кататься на каких-либо аттракционах. На кадры попало настоящее воплощение детского страха — оторвавшаяся карусель с людьми.
Как пишет India Today, в момент трагедии все 32 места на аттракционе были заняты посетителями. В момент, когда он начал раскручиваться, несущая труба переломилась и люди рухнули вниз прямо в креслах.
В результате ЧП погибли три человека и десятки получили различные травмы. Тем временем местные жители в комментариях к видео требуют наказать дирекцию парка, которая, по их мнению, не следила за безопасностью, а «сосредоточилась лишь на зарабатывании денег». Чиновники к этим требованиям прислушались и занялись поиском виновных. Полиция тоже начала расследование.
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