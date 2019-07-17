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В индийском развлекательном парке оторвался и упал аттракцион с людьми
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danilov 17 Июля 2019 в 09:39:46


Посетители развлекательного парка «Канкария» в индийском Ахмедабаде сняли жуткие кадры, после которых тебе вряд ли когда-то захочется кататься на каких-либо аттракционах. На кадры попало настоящее воплощение детского страха — оторвавшаяся карусель с людьми.

Как пишет India Today, в момент трагедии все 32 места на аттракционе были заняты посетителями. В момент, когда он начал раскручиваться, несущая труба переломилась и люди рухнули вниз прямо в креслах.



В результате ЧП погибли три человека и десятки получили различные травмы. Тем временем местные жители в комментариях к видео требуют наказать дирекцию парка, которая, по их мнению, не следила за безопасностью, а «сосредоточилась лишь на зарабатывании денег». Чиновники к этим требованиям прислушались и занялись поиском виновных. Полиция тоже начала расследование.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  bIP6bIC 17.07.2019 в 10:06:58   # 726821
Вот поэтому меня на подобные аттракционы и не затащишь! Ладно где то в Европе, где ревностно следят за состоянием техники, но в странах 3 мира, как и у нас, деляги просто навариваются, абсолютно положив болт на технику и безопасность посетителей.
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  Маке0912 17.07.2019 в 11:11:09   # 726830
Пипец.
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  Dee 17.07.2019 в 11:35:26   # 726833
куда смотрит акимат?
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