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Опасные дроны
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danilov 17 Июля 2019 в 09:59:47
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sarmat
17.07.2019 в 10:26:09
# 726824
Опасные.... Слов нет.
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Aлекс
17.07.2019 в 10:50:16
# 726826
здесь должно быть видео?
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Атакент
17.07.2019 в 10:56:27
# 726827
Ужас, лучше не смотреть
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Wolfkz
17.07.2019 в 11:35:47
# 726834
Чувака в Португалии задолбали соседи с громкой музыкой. Привязал фейерверк к дрону и к чертям разогнал.
Креативно, но чую покарают))
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Сила
17.07.2019 в 19:32:15
# 726862
инопланетяне)) музон только бы поменять на нагоняющий страх и написать
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