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Видео
Опасные дроны
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danilov 17 Июля 2019 в 09:59:47
Комментарии, по рейтингу, по дате
  sarmat 17.07.2019 в 10:26:09   # 726824
Опасные.... Слов нет.
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  Aлекс 17.07.2019 в 10:50:16   # 726826
здесь должно быть видео?
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  Атакент 17.07.2019 в 10:56:27   # 726827
Ужас, лучше не смотреть
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  Wolfkz 17.07.2019 в 11:35:47   # 726834
Чувака в Португалии задолбали соседи с громкой музыкой. Привязал фейерверк к дрону и к чертям разогнал.

Креативно, но чую покарают))
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  Сила 17.07.2019 в 19:32:15   # 726862
инопланетяне)) музон только бы поменять на нагоняющий страх и написать
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