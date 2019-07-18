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Рус красавчик?
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danilov 18 Июля 2019 в 12:34:13
Инцидент произошел 13 июля в Актау.
"Парень объяснил, что у него хотели забрать телефон, кошелек, что-то еще. Он не уточнил, шел от банкомата или откуда-то еще, но имел при себе деньги.
Он сам так подумал, что у него хотели забрать деньги и телефон. Я не знаю ни его, ни их"

Комментарии, по рейтингу, по дате
  SPYKER X 18.07.2019 в 13:14:48   # 726911
Рус молодец! Настоящий мужик. Не будьте равнодушными...
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  Пастафариан 18.07.2019 в 13:15:25   # 726912
Как МИГ-31 вошел


Красавчик
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  СССР 18.07.2019 в 13:54:42   # 726913
А завтра на Русика заяву накатают
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  NBE 18.07.2019 в 14:10:28   # 726915
Такое чувство что Русу без разницы кого ебашить, энергия (водка или травка) так и прет. Но Рус красавчик, не остался равнодушным.
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  Zoggyla 18.07.2019 в 14:32:54   # 726920
Безплащ спешит на помощь!
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  alpha_portal 18.07.2019 в 14:42:59   # 726922
Правильные родителя у Руса
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  Рамзес 18.07.2019 в 15:25:36   # 726935
Шакалы отгребли .
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  Yerla 18.07.2019 в 15:51:04   # 726940
Рус жжот .. .. особенно в конце хорошшш .. такой типа: кому еще нах дать п*зды !!!??? АААААаааа !!! ??? СУУУКИИИИИ !!!???
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  bolatbol 18.07.2019 в 19:30:11   # 726951
Цитата: NBE от 18.07.2019 08:10:28
Такое чувство что Русу без разницы кого ебашить, энергия (водка или травка) так и прет. Но Рус красавчик, не остался равнодушным.

В молодости спиртное не пил, дури хватало. Помню, в 17 лет, поев в студенческой столовой бифштексов и компота, чувствовал огромный прилив сил. Шли мы с другом по улице и я специально задевал плечом встречных пацанов. Те шли дальше, и я предложил другу: "А давай побьем вон тех пацанов". Тот был мудрее, отговаривал. Потом развал СССР и дурь ушла, то ли бифштексы стали слабее, то ли в компот что то добавляют.
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