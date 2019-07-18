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danilov 18 Июля 2019 в 12:34:13
"Парень объяснил, что у него хотели забрать телефон, кошелек, что-то еще. Он не уточнил, шел от банкомата или откуда-то еще, но имел при себе деньги.
Он сам так подумал, что у него хотели забрать деньги и телефон. Я не знаю ни его, ни их"
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Пастафариан 18.07.2019 в 13:15:25 # 726912
Красавчик
alpha_portal 18.07.2019 в 14:42:59 # 726922
Цитата: NBE от 18.07.2019 08:10:28
Такое чувство что Русу без разницы кого ебашить, энергия (водка или травка) так и прет. Но Рус красавчик, не остался равнодушным.
Такое чувство что Русу без разницы кого ебашить, энергия (водка или травка) так и прет. Но Рус красавчик, не остался равнодушным.
В молодости спиртное не пил, дури хватало. Помню, в 17 лет, поев в студенческой столовой бифштексов и компота, чувствовал огромный прилив сил. Шли мы с другом по улице и я специально задевал плечом встречных пацанов. Те шли дальше, и я предложил другу: "А давай побьем вон тех пацанов". Тот был мудрее, отговаривал. Потом развал СССР и дурь ушла, то ли бифштексы стали слабее, то ли в компот что то добавляют.