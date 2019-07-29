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Видео
Чуть было "естественный отбор" не сработал...
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danilov 29 Июля 2019 в 15:42:59
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Epihot 29.07.2019 в 15:48:15   # 727557
а че штаны не показали?%)
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  koshkoed 29.07.2019 в 16:12:30   # 727561
Постанова
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  Zoggyla 29.07.2019 в 16:14:14   # 727564
Кому суждено утонуть, с высоты не разобьется.
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  Walter 29.07.2019 в 16:15:50   # 727565
подумал тоже англичане! а нет оказывается все нормально не англичане
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  shlenchak 29.07.2019 в 17:31:56   # 727572
как только появилась тема, видео сразу не доступно, что за прикол???? аппарат яблоко 7 модели, браузер сафари и яндекс
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