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Вжух, и нет человека
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danilov 29 Июля 2019 в 15:54:13
Комментарии, по рейтингу, по дате
  DuMoH 29.07.2019 в 16:46:11   # 727569
Водитель круза урод, на красный выехал...
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  Jonnatan 29.07.2019 в 17:37:24   # 727575
Моментально ушел парняга(( Жаль очень жаль.
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  SPYKER X 29.07.2019 в 18:05:55   # 727577
Жестко, жестко...
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  arhar 29.07.2019 в 18:34:18   # 727580
Спешка...
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  Directrix 29.07.2019 в 19:51:14   # 727590
Жаль машину и человека за рулем. Креветку не жалко, он на тот свет пиздец как торопился - успел!
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