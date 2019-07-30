 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Видео
Детское ограбление: второклассники расстреляли продавца игрушек
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 30 Июля 2019 в 10:28:06
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Temka 30.07.2019 в 10:55:38   # 727624
это уже деградация младшего поколения?!?
поощрить | покарать
  KAN13 30.07.2019 в 11:31:44   # 727629

Юное крыло уралмашевской опг .
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь