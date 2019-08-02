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Как же не хватает дождя...
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danilov 02 Августа 2019 в 10:34:56
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Кино
02.08.2019 в 11:35:28
# 727966
Также бы щас сел, если дождь пошел
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Рамзес
02.08.2019 в 12:52:24
# 727980
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jumanjiqz
02.08.2019 в 13:46:53
# 727985
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строитель
02.08.2019 в 14:49:59
# 727990
У нас ссука один месяц лето было, июнь. Весь июль коту под хвост, дожди и холодина лютая. Собянин украл не только выборы но и лето
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