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Как же не хватает дождя...
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danilov 02 Августа 2019 в 10:34:56
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  Кино 02.08.2019 в 11:35:28   # 727966
Также бы щас сел, если дождь пошел
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  Рамзес 02.08.2019 в 12:52:24   # 727980
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  jumanjiqz 02.08.2019 в 13:46:53   # 727985
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  строитель 02.08.2019 в 14:49:59   # 727990
У нас ссука один месяц лето было, июнь. Весь июль коту под хвост, дожди и холодина лютая. Собянин украл не только выборы но и лето
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