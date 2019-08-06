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Германия, 2019 год
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danilov 06 Августа 2019 в 11:52:15
- Ну, люди, что вам это напоминает? Хм, мне что-то ничего в голову не приходит. В любом случае, все выдержано в неброских коричневых цветах.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Рамзес 06.08.2019 в 12:57:16   # 728122
И что такого ?
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  Directrix 06.08.2019 в 13:04:15   # 728124

а это видимо очередь на эту карусель.
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  DITRX 06.08.2019 в 16:02:24   # 728141
так СССР возрождается почему бы и 3 рейху не сделать тоже самое . замкнутый круг какой то
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