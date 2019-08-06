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Германия, 2019 год
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danilov 06 Августа 2019 в 11:52:15
- Ну, люди, что вам это напоминает? Хм, мне что-то ничего в голову не приходит. В любом случае, все выдержано в неброских коричневых цветах.
Комментарии,
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Рамзес
06.08.2019 в 12:57:16
# 728122
И что такого ?
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Directrix
06.08.2019 в 13:04:15
# 728124
а это видимо очередь на эту карусель.
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DITRX
06.08.2019 в 16:02:24
# 728141
так СССР возрождается почему бы и 3 рейху не сделать тоже самое
. замкнутый круг какой то
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