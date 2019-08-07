Тяжелый БПЛА Охотник

а ни кто сегодня не слышал в 4м часу утра надо городом (р-н Тамерлановского, ул.Аскарова, Мангельдина, ул.Абая, 1го Мая и т.д.)очень низко пролетел огромный самолет сука перепугал окна задрожали, сигнализация на авто сработала во дворе