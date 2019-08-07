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Тяжелый БПЛА Охотник
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danilov 07 Августа 2019 в 16:29:53
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 07.08.2019 в 16:41:28   # 728239
Именно такую хрень я случайно наблюдал в 1978 году в небе города Горький. Бесшумная тварь пронеслась над головами мирных огородников.
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  mitrich78 07.08.2019 в 17:23:58   # 728243
а ни кто сегодня не слышал в 4м часу утра надо городом (р-н Тамерлановского, ул.Аскарова, Мангельдина, ул.Абая, 1го Мая и т.д.)очень низко пролетел огромный самолет сука перепугал окна задрожали, сигнализация на авто сработала во дворе
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  alpha_portal 07.08.2019 в 17:36:19   # 728249
Цитата: mitrich78 от 07.08.2019 11:23:58
а ни кто сегодня не слышал в 4м часу утра надо городом (р-н Тамерлановского, ул.Аскарова, Мангельдина, ул.Абая, 1го Мая и т.д.)очень низко пролетел огромный самолет сука перепугал окна задрожали, сигнализация на авто сработала во дворе

Дада. Было дело. Если чесно подумал: "падает"
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  Ара горный 07.08.2019 в 21:23:41   # 728261
На лампах аль на тринзисторах?
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  Zoggyla 07.08.2019 в 21:43:04   # 728267
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