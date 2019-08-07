Тяжелый БПЛА Охотник

Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 07.08.2019 в 17:36:19 # 728249
Цитата: mitrich78 от 07.08.2019 11:23:58
а ни кто сегодня не слышал в 4м часу утра надо городом (р-н Тамерлановского, ул.Аскарова, Мангельдина, ул.Абая, 1го Мая и т.д.)очень низко пролетел огромный самолет сука перепугал окна задрожали, сигнализация на авто сработала во дворе
а ни кто сегодня не слышал в 4м часу утра надо городом (р-н Тамерлановского, ул.Аскарова, Мангельдина, ул.Абая, 1го Мая и т.д.)очень низко пролетел огромный самолет сука перепугал окна задрожали, сигнализация на авто сработала во дворе
Дада. Было дело. Если чесно подумал: "падает"
Ара горный 07.08.2019 в 21:23:41 # 728261
Цитата: Ара горный от 07.08.2019 15:23:41гибридный.
На лампах аль на тринзисторах?
На лампах аль на тринзисторах?