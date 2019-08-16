Видео из салона рейса Airbus 321 Уральских авиалиний

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danilov 16 Августа 2019 в 09:36:53
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Посадка самолета A321 после попадания птиц в двигатели.
Второй пилот самолета Airbus A321 рассказал о моменте аварийной посадки в подмосковном Жуковском, передает РЕН ТВ.
Он рассказал, птица сначала попала в левый двигатель и он заглох.
По его словам, после этого птица попала и во второй двигатель.
«Обороты работали нестабильно, тяги не хватало, высота плавно падала. И приземлились в поле. Командир взял управление», — рассказал пилот.