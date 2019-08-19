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Девчонки! Смотрите! Там дельфин!
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danilov 19 Августа 2019 в 10:40:47
Комментарии, по рейтингу, по дате
  NBE 19.08.2019 в 11:06:25   # 729326
Смотрю и вижу, точно дельфины и такие красивые.
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  Dragon 19.08.2019 в 11:20:48   # 729329
Хорошие русалки!!!
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  Hairless 19.08.2019 в 11:52:18   # 729333
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  Dragon 19.08.2019 в 11:54:08   # 729334
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  jumanjiqz 19.08.2019 в 12:31:10   # 729339
Че-то давно пятничных не было?!
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  jumanjiqz 19.08.2019 в 12:42:25   # 729340
Цитата: Dragon от 19.08.2019 05:20:48
Хорошие русалки!!!

Ну вот! Оказывается вас интересуют и другие положения вещей в мире, можете же и на другие темы отвлекаться, а не только с режимом бороться?! Молодец, того глядишь из оппозиционного недоразумения в нормального человека превратитесь?!
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  Yerla 19.08.2019 в 14:04:00   # 729349
ухххх .. хороши девчонки .. прям захотелось бросить все, взять красотку и на моря ..
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