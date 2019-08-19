Девчонки! Смотрите! Там дельфин!

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danilov 19 Августа 2019 в 10:40:47
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Dragon от 19.08.2019 05:20:48
Хорошие русалки!!!
Хорошие русалки!!!
И наверняка догадывались о "дельфине"
Цитата: Dragon от 19.08.2019 05:20:48
Хорошие русалки!!!
Хорошие русалки!!!
Ну вот! Оказывается вас интересуют и другие положения вещей в мире, можете же и на другие темы отвлекаться, а не только с режимом бороться?! Молодец, того глядишь из оппозиционного недоразумения в нормального человека превратитесь?!