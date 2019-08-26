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Мама года
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danilov 26 Августа 2019 в 10:55:59
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Konstant 26.08.2019 в 11:19:09   # 729991
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  MишаМашкевич 26.08.2019 в 11:26:39   # 729992
иногда это единственная отдушина.
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  mitrich78 26.08.2019 в 11:34:37   # 729994
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  egorvikt 26.08.2019 в 12:05:05   # 729995
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  GoodZone 26.08.2019 в 13:18:15   # 730000
вот дура... такими вещами не шутят, нужна будет реальная помощь - хрен дождется... ни разу не смешно, детей жалко вдвойне - перешугались и мать дура...
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