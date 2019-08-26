▲
×
Описание картинки
≡
Добавить новость
Свежее
Читаемое
Обсуждаемое
Рейтинговое
2 суток
Неделя
1/2месяца
Месяц
Квартал
Видео
Мама года
Печать:
Шрифт:
Абв
Абв
Абв
danilov 26 Августа 2019 в 10:55:59
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
Konstant
26.08.2019 в 11:19:09
# 729991
поощрить
|
покарать
MишаМашкевич
26.08.2019 в 11:26:39
# 729992
иногда это единственная отдушина.
поощрить
|
покарать
mitrich78
26.08.2019 в 11:34:37
# 729994
поощрить
|
покарать
egorvikt
26.08.2019 в 12:05:05
# 729995
поощрить
|
покарать
GoodZone
26.08.2019 в 13:18:15
# 730000
вот дура... такими вещами не шутят, нужна будет реальная помощь - хрен дождется... ни разу не смешно, детей жалко вдвойне - перешугались и мать дура...
поощрить (2)
|
покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии
зарeгиcтрирyйтeсь