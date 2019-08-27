Эпикстан: Какой ролик о Казахстане сняли за 10 миллионов тенге

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Manitu 27 Августа 2019 в 10:06:36
Заместитель председателя нацкомпании Кайрат Садвакасов рассказал, что на ротацию видеоролика о Казахстане на телеканалах CNBC и РБК будет выделено 75 миллионов тенге.
"В том году мы тестировали ротацию роликов о Казахстане на Euronews, СNBC, мы тестируем для себя. Конечно, мы не от фонаря выбираем канал, у каждого из них своя огромная аудитория. Что лучше, BBC или CNN?
Никто не знает, поэтому надо тестировать, смотреть. Если взять большую аудиторию, на которую она предназначалась, такой метрики нет. Мы не измеряли и не спрашивали, конечно, хорошо, когда после какой-то рекламы сразу увеличивается число туристов, но пока мы только заявляем о Казахстане", - рассказал Кайрат Садвакасов.
По мнению представителей Kazakh Tourism, запуск видеоролика о Казахстане подогреет интерес иностранных туристов к нашей стране.
"В этом году сняли два ролика, один уже запущен. Второй на подходе, буквально на днях мы его презентуем", - поделился Кайрат Садвакасов.
Для YouTube опубликована полная версия продолжительностью в 2 минуты 39 секунд. Есть версии на казахском, русском и английском языках.
В Instagram запустили минутную версию ролика.
"По времени основной ролик - это порядка трех минут. Делим его на минуту, полторы и 30 секунд в зависимости от ротации. Для YouTube идет полная версия, для телеканалов идет усеченная версия, для Instagram - одна минута", - добавил Садвакасов.
Пояснение: первоначальный заголовок ("Эпикстан: Какой ролик о Казахстане сняли за 25 миллионов тенге") изменен после обращения представителя компании Kazakh Tourism.
Указанная ранее сумма изменена. Напомним, в ходе интервью заместитель председателя нацкомпании Кайрат Садвакасов отметил, что на изготовление одного ролика уходит "порядка 25 миллионов".
Представитель Kazakh Tourism сообщил, что Садвакасов мог ошибиться или оговориться, и на самом деле 25 миллионов тенге заложены для производства двух роликов и одной передачи.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/epikstan-rolik-kazahstane-snyali-10-millionov-tenge-377522/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Aлекс от 27.08.2019 04:17:01
Вчера писали на тенгриньюс что за 25 млн сделали, теперь за 10 )))))
Вчера писали на тенгриньюс что за 25 млн сделали, теперь за 10 )))))
alpha_portal 27.08.2019 в 13:31:37 # 730066