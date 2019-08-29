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Отсутствие инстинкта самосохранения
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danilov 29 Августа 2019 в 15:02:10
Комментарии, по рейтингу, по дате
  DITRX 29.08.2019 в 15:53:18   # 730253
На 1:05 уже невольно начал думать ( а вот и пизда мужику настало).
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  Nafis 29.08.2019 в 17:07:04   # 730258
Адреналина хапнул. Описался. Норма на год вперёд выполнена.
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  shlenchak 29.08.2019 в 17:50:44   # 730265
бля у меня от просмотра очко сжалось, а они наверное своим очком лом перекусить могут
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