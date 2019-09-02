 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Видео
Праздничный салют в честь Дня независимости в Ташкенте
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 02 Сентября 2019 в 14:17:34
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Skype 02.09.2019 в 19:05:52   # 730418
Это в Москве салют ??
поощрить | покарать
  babki 02.09.2019 в 21:22:19   # 730436
Хорошо хоть с включёнными фонариками снимали, не то салюта не увидели бы
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь