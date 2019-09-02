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Праздничный салют в честь Дня независимости в Ташкенте
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danilov 02 Сентября 2019 в 14:17:34
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02.09.2019 в 19:05:52
# 730418
Это в Москве салют ??
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babki
02.09.2019 в 21:22:19
# 730436
Хорошо хоть с включёнными фонариками снимали, не то салюта не увидели бы
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