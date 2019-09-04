Метро в Японии

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danilov 04 Сентября 2019 в 16:36:16
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Эрик Картман
04.09.2019 в 17:04:53
# 730514
Иероглифы китайские
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андремас
04.09.2019 в 17:47:42
# 730519
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ЛиКа
04.09.2019 в 17:55:43
# 730520
а как, на следующей станции, выходить тем, кто оказался в середине вагона?))
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КЕДЫ
04.09.2019 в 18:10:51
# 730523
Еще совести хватает вам жаловаться на шымкентские автобусы
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Странник626
04.09.2019 в 18:48:19
# 730524
Цитата:
Эрик Картман
от
04.09.2019 11:04:53
Иероглифы китайские
У них схожие иероглифы.
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DITRX
04.09.2019 в 21:05:07
# 730530
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