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Розыгрыш воришки
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danilov 16 Сентября 2019 в 12:58:56
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Aлекс 16.09.2019 в 13:29:09   # 731114
нужно было там поставить еще банку краски открытую
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  Mikado 16.09.2019 в 13:57:11   # 731122
Цитата: Aлекс от 16.09.2019 07:29:09
нужно было там поставить еще банку краски открытую


А лучше медвежий капкан
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  KAN13 16.09.2019 в 14:04:20   # 731124

Да и так неплохо получилось .
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