ГЭС Силоду

В Китае в рамках проектов развития гидроэлектроэнергии быстрыми темпами строится новое поколение чрезвычайных по размерам плотин. Для реализации многомиллиардного проекта по развитию гидроэнергетики китайские власти уже переселили сотни тысяч людей на юго-западе страны.



После того как в 2005 году было завершено плотину Three Gorges, Пекин решил ускорить реализацию новых более масштабных проектов, несмотря на предостережения критиков отношении экологических и человеческих потерь и опасность строительства плотин в сейсмоопасных регионах. Такие планы связаны прежде всего с официально задекларированной целью увеличить потребление чистой энергии до 15% от общего потребления в 2020 году.



Эта станция стоит на реке Янцзы, в ее верхнем течении. Название сооружению дал близлежащий город. Кроме основного предназначения, "Силоду" помогает контролировать сток речной воды в этом месте, а саму воду очищает от ила. Строительство началось в 2005 году, но прерывалось из-за того, что не были толком ясны экологические последствия запуска ГЭС. Видимо, их все же посчитали благоприятными или как минимум не неблагоприятными. В 2013 году в эксплуатацию ввели первую турбину, а полностью станция заработала год спустя. Работы обошлись в 6,2 миллиарда долларов.



Китайская гидроэлектростанция Силоду сумела обновить мировой рекорд по мощности введенных за год энергоблоков, продемонстрировав результат в 9,24 миллионов киловатт.



Высота верхнего бьефа составляет 600 м, нижнего – 380 м. Полная емкость водохранилища составляет 12,67 км³, полезная емкость — 6,46 км³. На станции установлены четырнадцать турбин, каждая мощностью по 770 МВт.

Дамба "Силоду" возвышается на 285,5 метра — четвертая по высоте в мире. Ширина 700 метров.



Дамба имеет 15 отверстий, 8 отверстий посередине плотины, 7 отверстий на верхнем участке.