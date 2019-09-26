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ГЭС Силоду
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danilov 26 Сентября 2019 в 14:56:42


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Комментарии, по рейтингу, по дате
  Антибиотик 26.09.2019 в 16:15:25   # 732043
Они же уже одну построили которая называется "три ущелья" из за нее земля замедлила свое вращение и плюс там еще всякие экологические последствия от нее. От этой что будет?
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  Zoggyla 26.09.2019 в 16:24:29   # 732046
Цитата: Антибиотик от 26.09.2019 10:15:25
Они же уже одну построили которая называется "три ущелья" из за нее земля замедлила свое вращение и плюс там еще всякие экологические последствия от нее. От этой что будет?
прикольно. А я-то думаю чё это у меня картошка в этом году не уродилась!
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  Антибиотик 26.09.2019 в 16:25:42   # 732047
Цитата: Zoggyla от 26.09.2019 10:24:29
Цитата: Антибиотик от 26.09.2019 10:15:25
Они же уже одну построили которая называется "три ущелья" из за нее земля замедлила свое вращение и плюс там еще всякие экологические последствия от нее. От этой что будет?
прикольно. А я-то думаю чё это у меня картошка в этом году не уродилась!

Это реально бро, прочитай в интернете))
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  danilov 26.09.2019 в 16:29:22   # 732048
Три ущёлья

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  Zoggyla 26.09.2019 в 16:37:26   # 732051
Бл..ь, а я - нереально про урожай! Мне все ясно и без тырнетов!
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  KapitanNemo 26.09.2019 в 20:03:45   # 732067
На 11:35 китайцы держат флаг СССР!
Чуть не прослезился.
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