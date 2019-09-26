ГЭС Силоду

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danilov 26 Сентября 2019 в 14:56:42
В Китае в рамках проектов развития гидроэлектроэнергии быстрыми темпами строится новое поколение чрезвычайных по размерам плотин. Для реализации многомиллиардного проекта по развитию гидроэнергетики китайские власти уже переселили сотни тысяч людей на юго-западе страны.
После того как в 2005 году было завершено плотину Three Gorges, Пекин решил ускорить реализацию новых более масштабных проектов, несмотря на предостережения критиков отношении экологических и человеческих потерь и опасность строительства плотин в сейсмоопасных регионах. Такие планы связаны прежде всего с официально задекларированной целью увеличить потребление чистой энергии до 15% от общего потребления в 2020 году.
Эта станция стоит на реке Янцзы, в ее верхнем течении. Название сооружению дал близлежащий город. Кроме основного предназначения, "Силоду" помогает контролировать сток речной воды в этом месте, а саму воду очищает от ила. Строительство началось в 2005 году, но прерывалось из-за того, что не были толком ясны экологические последствия запуска ГЭС. Видимо, их все же посчитали благоприятными или как минимум не неблагоприятными. В 2013 году в эксплуатацию ввели первую турбину, а полностью станция заработала год спустя. Работы обошлись в 6,2 миллиарда долларов.
Китайская гидроэлектростанция Силоду сумела обновить мировой рекорд по мощности введенных за год энергоблоков, продемонстрировав результат в 9,24 миллионов киловатт.
Высота верхнего бьефа составляет 600 м, нижнего – 380 м. Полная емкость водохранилища составляет 12,67 км³, полезная емкость — 6,46 км³. На станции установлены четырнадцать турбин, каждая мощностью по 770 МВт.
Дамба "Силоду" возвышается на 285,5 метра — четвертая по высоте в мире. Ширина 700 метров.
Дамба имеет 15 отверстий, 8 отверстий посередине плотины, 7 отверстий на верхнем участке.
После того как в 2005 году было завершено плотину Three Gorges, Пекин решил ускорить реализацию новых более масштабных проектов, несмотря на предостережения критиков отношении экологических и человеческих потерь и опасность строительства плотин в сейсмоопасных регионах. Такие планы связаны прежде всего с официально задекларированной целью увеличить потребление чистой энергии до 15% от общего потребления в 2020 году.
Эта станция стоит на реке Янцзы, в ее верхнем течении. Название сооружению дал близлежащий город. Кроме основного предназначения, "Силоду" помогает контролировать сток речной воды в этом месте, а саму воду очищает от ила. Строительство началось в 2005 году, но прерывалось из-за того, что не были толком ясны экологические последствия запуска ГЭС. Видимо, их все же посчитали благоприятными или как минимум не неблагоприятными. В 2013 году в эксплуатацию ввели первую турбину, а полностью станция заработала год спустя. Работы обошлись в 6,2 миллиарда долларов.
Китайская гидроэлектростанция Силоду сумела обновить мировой рекорд по мощности введенных за год энергоблоков, продемонстрировав результат в 9,24 миллионов киловатт.
Высота верхнего бьефа составляет 600 м, нижнего – 380 м. Полная емкость водохранилища составляет 12,67 км³, полезная емкость — 6,46 км³. На станции установлены четырнадцать турбин, каждая мощностью по 770 МВт.
Дамба "Силоду" возвышается на 285,5 метра — четвертая по высоте в мире. Ширина 700 метров.
Дамба имеет 15 отверстий, 8 отверстий посередине плотины, 7 отверстий на верхнем участке.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Антибиотик 26.09.2019 в 16:15:25 # 732043
Цитата: Антибиотик от 26.09.2019 10:15:25прикольно. А я-то думаю чё это у меня картошка в этом году не уродилась!
Они же уже одну построили которая называется "три ущелья" из за нее земля замедлила свое вращение и плюс там еще всякие экологические последствия от нее. От этой что будет?
Они же уже одну построили которая называется "три ущелья" из за нее земля замедлила свое вращение и плюс там еще всякие экологические последствия от нее. От этой что будет?
Антибиотик 26.09.2019 в 16:25:42 # 732047
Цитата: Zoggyla от 26.09.2019 10:24:29
Цитата: Антибиотик от 26.09.2019 10:15:25прикольно. А я-то думаю чё это у меня картошка в этом году не уродилась!
Они же уже одну построили которая называется "три ущелья" из за нее земля замедлила свое вращение и плюс там еще всякие экологические последствия от нее. От этой что будет?
Они же уже одну построили которая называется "три ущелья" из за нее земля замедлила свое вращение и плюс там еще всякие экологические последствия от нее. От этой что будет?
Это реально бро, прочитай в интернете))
danilov 26.09.2019 в 16:29:22 # 732048
KapitanNemo 26.09.2019 в 20:03:45 # 732067
Чуть не прослезился.