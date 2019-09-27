Атмосфера на концерте

Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Сила от 27.09.2019 12:34:46
никого не хочу обидеть. если сравнивать с многими талантливыми певцами. как будто полуреп какой то. я его песни часто слышал, но не слушал. слова - да, смыслы есть в его песнях. но само пение мне не нравится. хотя я слушаю в основном рок. сплин группа, похоже поёт. музыка хорошая, но само исполнение в плане пения - не нравится. сам увлекаюсь вокалом, это мое хобби, и слух у меня имеется. по этому и написал своё мнение
никого не хочу обидеть. если сравнивать с многими талантливыми певцами. как будто полуреп какой то. я его песни часто слышал, но не слушал. слова - да, смыслы есть в его песнях. но само пение мне не нравится. хотя я слушаю в основном рок. сплин группа, похоже поёт. музыка хорошая, но само исполнение в плане пения - не нравится. сам увлекаюсь вокалом, это мое хобби, и слух у меня имеется. по этому и написал своё мнение
В манере исполнения и есть индивидуализм. Было бы скучно, если бы всё пели одинаково.
Цитата: jumanjiqz от 27.09.2019 10:03:52
Даа! 90-е не лучшие времена конечно, но была эпоха, были легенды! До сих пор слушаю.
Даа! 90-е не лучшие времена конечно, но была эпоха, были легенды! До сих пор слушаю.
Это 80-е