 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Видео
Атмосфера на концерте
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 27 Сентября 2019 в 15:20:31
Комментарии, по рейтингу, по дате
  jumanjiqz 27.09.2019 в 16:03:52   # 732153
Даа! 90-е не лучшие времена конечно, но была эпоха, были легенды! До сих пор слушаю.

поощрить (1) | покарать
  Hairless 27.09.2019 в 16:36:03   # 732159
Примерно то же наблюдал на их концерте в новосибирске
поощрить | покарать
  строитель 27.09.2019 в 17:41:13   # 732164
Одичавший за занавесом народ с трудом справляется с нахлынувшей свободой беспределом
поощрить | покарать
  Сила 27.09.2019 в 18:34:46   # 732167
никого не хочу обидеть. если сравнивать с многими талантливыми певцами. как будто полуреп какой то. я его песни часто слышал, но не слушал. слова - да, смыслы есть в его песнях. но само пение мне не нравится. хотя я слушаю в основном рок. сплин группа, похоже поёт. музыка хорошая, но само исполнение в плане пения - не нравится. сам увлекаюсь вокалом, это мое хобби, и слух у меня имеется. по этому и написал своё мнение
поощрить | покарать
  Fotinij 27.09.2019 в 20:07:33   # 732173
Цитата: Сила от 27.09.2019 12:34:46
никого не хочу обидеть. если сравнивать с многими талантливыми певцами. как будто полуреп какой то. я его песни часто слышал, но не слушал. слова - да, смыслы есть в его песнях. но само пение мне не нравится. хотя я слушаю в основном рок. сплин группа, похоже поёт. музыка хорошая, но само исполнение в плане пения - не нравится. сам увлекаюсь вокалом, это мое хобби, и слух у меня имеется. по этому и написал своё мнение

В манере исполнения и есть индивидуализм. Было бы скучно, если бы всё пели одинаково.
поощрить | покарать
  КЕДЫ 27.09.2019 в 20:11:50   # 732175
Цитата: jumanjiqz от 27.09.2019 10:03:52
Даа! 90-е не лучшие времена конечно, но была эпоха, были легенды! До сих пор слушаю.



Это 80-е
поощрить | покарать
  Snake666 27.09.2019 в 23:05:28   # 732202
Вот эти скачущие страну потом и сдали.
поощрить | покарать
  строитель 27.09.2019 в 23:19:53   # 732205
Без 1-го месяца 30 ЛЕТ НАЗАД

поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь