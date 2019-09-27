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Видео
Бита, «гелик» и перцовый пистолет. За что задержали Руслана Жанпеисова?
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danilov 27 Сентября 2019 в 17:43:24
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Дэн 27.09.2019 в 20:54:53   # 732179
Руслан молодчик
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  Рамзес 27.09.2019 в 21:46:53   # 732187
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  koshkoed 27.09.2019 в 22:19:39   # 732194
Где видео конфликта целиком. Что-то инфа только с одной стороны.
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  KAN13 27.09.2019 в 23:49:59   # 732209

Ребёнок на гелендвагене . .
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