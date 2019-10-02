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Трейлер игры за Терминатора Mortal Kombat 11
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danilov 02 Октября 2019 в 12:42:10
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Антибиотик
02.10.2019 в 13:42:12
# 732539
Новый мортал крутая игра! На днях приобрел диск
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Странник626
02.10.2019 в 16:42:41
# 732564
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Fotinij
02.10.2019 в 16:44:11
# 732565
Теперь понятно, откуда столько агрессии у людей и в частности у подростков.
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SPYKER X
02.10.2019 в 19:02:23
# 732577
Этот мортал самый жестокий и самый красочный из всей серии...
Тоже прикупил его давеча себе на ноут. Нет нет, да режемся с пацанами на джойстиках, под пивко!
P.S. Пацанам всем уже за 30 давно!
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