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Трейлер игры за Терминатора Mortal Kombat 11
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danilov 02 Октября 2019 в 12:42:10
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Антибиотик 02.10.2019 в 13:42:12   # 732539
Новый мортал крутая игра! На днях приобрел диск
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  Странник626 02.10.2019 в 16:42:41   # 732564
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  Fotinij 02.10.2019 в 16:44:11   # 732565
Теперь понятно, откуда столько агрессии у людей и в частности у подростков.
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  SPYKER X 02.10.2019 в 19:02:23   # 732577
Этот мортал самый жестокий и самый красочный из всей серии... Тоже прикупил его давеча себе на ноут. Нет нет, да режемся с пацанами на джойстиках, под пивко!
P.S. Пацанам всем уже за 30 давно!
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