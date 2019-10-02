Дорога на крышу мира - Как китайцы построили самую сложную железную дорогу в мире

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danilov 02 Октября 2019 в 17:33:27
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 02.10.2019 в 19:06:10 # 732579
Вот что делает отсутствие промывки мозгов с запада.
На мой взгляд Китайцы единственные кто сохранил свой стержень!
Учить надо походу Китайский. Они такими тэмпами весь мир освоят.
Вот что делает воспитание и правильная пропаганда. Они не обманываются не сбыточными мечтами. Они точно знают: будешь работать, трудиться и жить на благо своего народа - будешь процветать.
Вы только посмотрите что делают эти Китайцы. Афигеть!