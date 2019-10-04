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Борьба за климат
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danilov 04 Октября 2019 в 10:34:44
Защитники климата в Лондоне использовали списанную пожарную машину, чтобы покрыть нашей кровью (искусственной, конечно) фасад Казначейства. Но что-то пошло не так...
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vohodonoo
04.10.2019 в 12:04:16
# 732686
старики разбойники с бомжом предводителем
мне одному так показалось?
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