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"Так депутаты отдыхают" (С) Депутаты
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danilov 07 Октября 2019 в 09:51:23
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KAN13 07.10.2019 в 10:13:11   # 732834

Три дебила , мечтающие о депутатстве .
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  Пришелец 07.10.2019 в 10:25:42   # 732836
на время потеряют кредит доверия
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